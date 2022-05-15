«Ожидаемо жульничали»: Оскар Кучера раскрыл грандиозный обман с голосами на «Евровидении»

Телеведущий рассказал, как подтасовывали результаты на европейском песенном конкурсе.

Телеведущий Оскар Кучера в «Телеграм» рассказал, как откровенно обманывали на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в итальянском Турине.

«На «Евровидении» ожидаемо жульничали. Украина дала Польше максимальный балл — 12, а вот Польша должна была получить от Украины минимум десять баллов, а получила ноль». Оскар Кучера

Член украинского жюри певица Ирина Федишина написала, что десять баллов она отдавала лично в пользу Польши. Также Кучера привел скан листка голосования. Он заметил, что Федишина так и не смогла понять, почему так вышло.

Напомним, что на «Евровидении» по итогам зрительского голосования победила украинская группа «Kalush Orchestra». Коллектив исполнил песню «Stefania», которая посвящена матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям.

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