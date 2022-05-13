Как при помощи макияжа сделать губы, как у Анджелины Джоли
Видео
Домашний фастфуд: готовим бургер с индюшкой
Видео

«Меня не так поняли»: Кучера оправдался после слов о Галкине

Ранее актер процитировал новость о том, что шоумену грозит уголовное разбирательство.

«Меня не так поняли»: Кучера оправдался после слов о Галкине
Оскар Кучера. Фото: Global Look Press

Накануне актер и телеведущий Оскар Кучера высказался в своем телеграм-канале о дальнейшей судьбе Максима Галкина. Ведущий отметил, что в отношении шоумена могут возбудить уголовное дело.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Дожили», — заключил Кучера.

Как выяснилось позже, Оскар высказал не свое предположение о возможных поворотах в жизни Максима Галкина, а лишь процитировал новость, которая уже была в Сети.

Оскар Кучера
Оскар Кучера. Фото: Global Look Press

«Жаль, что подобное происходит в нашей стране… Тяжело высказывать собственное мнение, все не так понимают. Вот меня не так поняли – я ничего не писал против Максима, просто предоставил новость и отметил, что это странно», — сказал 47-летний Кучера «СтарХиту».

Также Кучера отметил, что с Галкиным он не на связи, но ранее при встрече поддерживал отношения.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Алла Пугачева и Максим ГалкинКучера новостиМаксим ГалкинОскар КучераОскар Кучера последние новости