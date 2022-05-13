«Меня не так поняли»: Кучера оправдался после слов о Галкине

Ранее актер процитировал новость о том, что шоумену грозит уголовное разбирательство.

Накануне актер и телеведущий Оскар Кучера высказался в своем телеграм-канале о дальнейшей судьбе Максима Галкина. Ведущий отметил, что в отношении шоумена могут возбудить уголовное дело.

«Дожили», — заключил Кучера.

Как выяснилось позже, Оскар высказал не свое предположение о возможных поворотах в жизни Максима Галкина, а лишь процитировал новость, которая уже была в Сети.

«Жаль, что подобное происходит в нашей стране… Тяжело высказывать собственное мнение, все не так понимают. Вот меня не так поняли – я ничего не писал против Максима, просто предоставил новость и отметил, что это странно», — сказал 47-летний Кучера «СтарХиту».

больше по теме «Дожили»: Оскар Кучера высказался о возможном заведении уголовного дела на Максима Галкина Силовики пока продолжают проводить проверку.

Также Кучера отметил, что с Галкиным он не на связи, но ранее при встрече поддерживал отношения.

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