«Забава для корпоративов»: Отар Кушанашвили прошелся по победителям «Евровидения» из Украины

Известный журналист и блогер Отар Кушанашвили откликается на каждое более-менее значимое событие. У светского хроникера свой взгляд на все.

Не оставил Кушанашвили без внимания и завершившийся накануне в Турине музыкальный конкурс «Евровидение – 2022».

Победу на нем, как и ожидалось, занял коллектив из Украины Kalush Orchestra. Отар Кушанашвили в телеграм-канале дал понять, что уровень музыкантов катастрофически низок.

«Я люблю Украину, это знает каждый, и люблю ее даже сильнее Андрея Шевченко. И артисты у нее, Украины, всегда незаурядные. Но вот эта группа – не просто дерьмо, а забава для корпоративов (что хуже дерьма)», — высказался Отар Кушанашвили.

Напомним, в этом году Россия была отстранена от участия в конкурсе «Евровидение». Жителям нашей страны было еще и запрещено голосовать за музыкантов, выступавших на этом музыкальном состязании.

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