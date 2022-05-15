Футбол, конкурсы красоты и прочее: Омаров – о будущем украинский представителей на конкурсах после «Евровидения»

Курбан Омаров, как и многие, ожидал, что Kalush Orchestra станут лидерами Турина.

Победа Kalush Orchestra в конкурсе «Евровидение» в Турине мало кого удивила. Букмекерские конторы изначально предрекали им победу. Яна Рудковская и Стас Садальский тоже заметили, что все было понятно сразу.

Экс-муж Ксении Бородиной написал в своем телеграме примерно те же слова: «Украинцы выиграли то, что и так было понятно». Блогер заметил, что это не последняя победа представителей страны.

Их и дальше, наверняка, будет поддерживать европейская общественность там, где только можно – на Чемпионате мира по футболу, «Турнире по скачу и боевому гопаку с флагом на площадях Европы», а также «Фестивале странного цвета кашпо на башке».

«Я тут в TikTok тренд видел. В общем: «Раз в сто лет, весь мир объединяется против России, чтобы получить от нее люлей и успокоиться еще на сто лет», — подытожил Омаров.

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