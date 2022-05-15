«Даже если бы они послали всех»: Садальский – о победе украинской группы на «Евровидении»

Стас Садальский заговорил в своем телеграме о прошедшем «Евровидении» в Турине. Как и многие, он совсем не удивился результату. Напомним, украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на ежегодном конкурсе песни.

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Яна Рудковская заметила, что ребята действительно хороши, хоть она и болела за испанку. И совсем не удивилась результату, который предсказывали многие. Актер Стас Садальский оказался примерно такого же мнения.

«То, что будут первые — это было понятно с самого начала, даже если б они вышли и послали всех на хутор бабочек ловить, первое место было бы их!» — написал он в своем телеграме.

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