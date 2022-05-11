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Билан навестил леопарда, которого назвал своим настоящим именем

Дима Билан участвует в сохранении популяции редких особей.

Билан навестил леопарда, которого назвал своим настоящим именем
Дима Билан. Фото: Global Look Press

Певец Дима Билан навестил своего подопечного в Приморье — дальневосточного леопарда Виктора. Животное имеет идентификационный номер Leo 168M и обитает в нацпарке «Земля леопарда».

Как сообщает КП, артист лично дал ему имя, объяснив, что Виктор — означает победитель. Между тем известно, что настоящее имя Димы Билана — Виктор Белан. Видимо, артисту немного захотелось сродниться с грациозным и сильным животным.

Леопард Виктор.
Леопард Виктор. Фото: пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»/ КП

В нацпарке певца называют «крестным отцом» леопарда, ведь Дима курирует его уже не первый год. Он приехал лично увидеть, как его любимец получился на снимках из фотоловушек и остался очень доволен.

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