«Невеста!»: Муцениеце перед возможной свадьбой показала пятна и синяки на себе

Агата Муцениеце не скрыла, что еще никогда так плохо не выглядела.

Недавно Агату Муцениеце постигла незавидная участь – ее коллега по кино нечаянно заехала ей ремнем в глаз. В итоге на нижнем веке у знаменитости образовался внушительного размера синяк.

На этом несчастья знаменитости не закончились. В своем телеграм-канале она показала щеки в жутких бурых пятнах.

«Друзья, вы готовы? Мне кажется, вселенная подумала, что мало мне синяка, и сегодня утром я проснулась с жесточайшей аллергией. Смотрите, что со мной. Какой кошмар, ужас! Невеста! Кому такую невесту? Налетай, хватай! Ну просто супер выгляжу!» — сказала Агата Муцениеце, записав видео для соцсетей.

Экс-жена Прилучного призналась, что никогда еще в жизни так плохо не выглядела.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.