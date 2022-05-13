Показала свои «лучики любви»: почему Муцениеце заподозрили во встречах с Прилучным

В последнее время Павел Прилучный превратился из воскресного папы во вполне постоянного. Дело в том, что Агата Муцениеце долгое время была на съемках в Дагестане, поэтому актер взял полностью родительские функции на себя.

Актер не только много времени гулял с наследниками, веселился с ними в развлекательных центрах, но и посетил православный храм.

И вот знаменитая мама воссоединилась с дочкой Мией и сыном Тимошей. Это событие артистка решила отметить в кафе. Фото из заведения звезда показала в своем телеграме. «Лучики любви вам от нас», — подписала его Агата Муцениеце.

Многие фолловеры заметили, что сын очень похож на своего отца.

«А паренек — вылитый Прилучный!», «Тимоша весь в папу!», «Тимофей все больше и больше на папу становится похожим», — написали люди в комментариях.

Нашлись и очень внимательные подписчики. «А приборов-то четыре!», «Ой, а кто это с вами сидит, да не хочет фотографироваться? Уж не Павел ли?» — отметились они.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.