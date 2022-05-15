Не успели: выяснилась причина смерти Рената Ибрагимова

Артист умер на 75 году жизни в Москве.

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер на 75 году жизни. Известие о смерти пришло накануне вечером. Об этом сообщила его дочь, не упоминая причину кончины.

Теперь же выяснилось, что случилось на самом деле. В пять часов вечера 14 мая артист почувствовал недомогание и внезапно потерял сознание. Родные вызвали «скорую помощь», которая не успела довезти его из коттеджа в поселке «Зимние сады» на Новой Москве в больницу. Певец умер в дороге. Об этом сообщает MK.ru.

больше по теме Стало известно, где и когда похоронят Рената Ибрагимова О смерти артиста накануне сообщила его дочь.

Напомним, ранее стало известно, что прощание с Ренатом Исламовичем состоится 15 мая в 15:00 в Московской соборной мечети. Захоронят тело музыканта на мусульманском участке Волковского кладбища в подмосковных Мытищах.

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