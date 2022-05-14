Умер народный артист Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов является известным певцом и композитором. Он также оставил свой след в кино. В свое время народный артист располагал девушек к влюбленности благодаря голосу. В последние годы он редко появлялся на публике. А 14 мая стало известно, что Ибрагимов умер на 75-м году жизни в Москве. Трагическое известие сообщила его дочка.

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — сказала она «РИА Новостям».

Напомним, что Ренат был женат три раза. В 2009 году он сыграл свадьбу с Светланой Миннехановой. Избранница подарила ему наследников. У него остались дочки Асылбика, Аиша, Марьям и сын Атилла.

«У меня сейчас восемь детей. Все свои! Младшей дочке уже три года, а старшая уже почти пенсионерка», — рассказал Ибрагимов. «Дома рожали, сами. Я помогаю жене, родители жены тоже. Никаких нянь! Это большое счастье», — рассказывал певец в шоу «Привет, Андрей».

А прошлых отношений у него также остались наследники: дочки Надежда и Вера были рождены в первом браке, а сына Султана и дочь Айю родила вторая жена Альбина. В 2018 году у артиста родился девятый ребенок.

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