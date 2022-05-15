Стало известно, где и когда похоронят Рената Ибрагимова

О смерти артиста накануне сообщила его дочь.

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов умер на 75 году жизни. О его смерти, точная причиной которой пока неизвестна, заявила дочь.

Церемония прощания с Ибрагимовым состоится 15 мая в Московской соборной мечети.

«Прощание с Ренатом Исламовичем состоится 15 мая в 15:00 в Московской соборной мечети. В 17:00 состоится погребальная молитва», — цитирует пресс-службу «Пятый канал».

Захоронят тело музыканта на мусульманском участке Волковского кладбища в подмосковных Мытищах.

больше по теме Умер народный артист Ренат Ибрагимов О трагической новости сообщила дочка певца.

Напомним, в 1999 году артист основал «Театр песни Рената Ибрагимова». Певец исполняет песни на пяти языках. Самые известные композиции Ибрагимова — «Влюбленная весна», «Наш город», «Что так сердце растревожено».

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