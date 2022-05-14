«Проект временно находится в творческом отпуске»: Бабкина — о судьбе «Модного приговора»

По словам певицы, никуда программа навсегда из эфира не исчезнет.

Певица Надежда Бабкина в «Телеграм» сообщила, что зрители часто спрашивают ее о судьбе программы «Модный приговор», где она выступает в роли ведущей.

«Никуда «Модный приговор» не исчез. Обязательно вернется! Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске. Сейчас на первый план вышли общественно-политические программы, и я считаю, что в нынешней ситуации это правильно». Надежда Бабкина

Как отметила Надежда Бабкина, «Модный приговор» — прежде всего социальный проект. Стилисты во время эфиров преображают каждого героя. Тысячи женщин, как она заверила, мечтают попасть в руки профессионалов.

Напомним, что программа «Модный приговор» — одна из самых рейтинговых на телевидении. У нее большая армия поклонников по всей стране.

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