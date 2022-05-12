Надежда Бабкина высказалась о советском прошлом

Певица объяснила, почему жизнь в Советском Союзе была лучше, чем сейчас.

По мнению Надежды Бабкиной, попытка современных украинских властей очернить все советское — это неправильно. Певица поделилась своими мыслями с изданием «Телеканал «360».

«В СССР мы все были нужны обществу и нашему государству. Мы были октябрятами, пионерами и комсомольцами. Мы получали образование и за него нам предоставляли место работы. А если тебя это не устраивает, ты мог найти подходящее».

Надежда Георгиевна, с ностальгией вспоминая советское время, добавила, что каждый человек в стране мог без труда найти себя, свое место в жизни.

«Человек в СССР либо становился лидером чего-то, либо он был на втором плане, но не был заменимым. Все были на своих местах, не было такого ослабления, как сейчас. Не было такой ненависти, зависти. Эти чувства портят человека».

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