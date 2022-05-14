«Пришлось работать над походкой»: Бабкина рассказала, как перевоплотилась в мужчину на сцене

По словам певицы, ей полностью удалось войти в образ.

Певица Надежда Бабкина рассказала о главном эксперименте, на который она отважилась за последнее время. Речь идет о спектакле «Горько», который можно увидеть на сцене театра «Русская песня».

По словам Надежды Бабкиной, перед зрителями она предстала в мужском образе. Как заметила звезда, это оказалось не так-то просто. Сыграть мужчину, как думает Бабкина, это непросто надеть брюки и приклеить усы, сообщает «АиФ».

«Мне пришлось долго работать над походкой, жестикуляцией, манерами… В итоге настолько вошла в образ, что, когда в финале первого акта стягиваю с себя маску грека из чеховской «Свадьбы», публика ахает от неожиданности». Надежда Бабкина

Напомним, что Надежде Бабкиной в марте этого года исполнилось 72 года. Она — народная артистка России.

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