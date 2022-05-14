Следующая поездка: уехавшая в США Малькова собралась покорять Голливуд

Почти два месяца назад бывшая жена Романа Малькова, который уже женат на актрисе Анастасии Макеевой, — Светлана перебралась из Словении в США. Вместе с тремя детьми она решила жить в Сиэтле, о чем заявила своим фолловерам. И только недавно художница призналась, что живет на ферме, а продукты берет в фуд-банке раз в неделю.

Тем не менее, оптимизма у многодетной мамы хоть отбавляй. В своей соцсети, отвечая на вопросы фолловеров, она сообщила, что следующая ее поездка состоится уже скоро. И это будет Голливуд.

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Напомним, ранее Роман Мальков заявил, что Светлана с детьми попала в секту. Впрочем, художница этого и не скрывает. В своих соцсетях она периодически упоминает имя человека, который проовозгласил себя пастором.

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