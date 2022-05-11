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Живущая на американской ферме Малькова показала, как сходила в салон красоты

Многодетная мама сделала яркий маникюр и педикюр.

Живущая на американской ферме Малькова показала, как сходила в салон красоты
Светлана Малькова. Фото: соцсети

Недавно выяснилось, что Светлана Малькова, с тремя детьми перебравшаяся в США, живет на ферме. Многодетная мама поселилась в доме, где также проживают другие семьи, желающие обустроиться в Америке.

Накануне она побывала в салоне красоты, где сделала яркий маникюр и педикюр, о чем поспешила сообщить своим фанатам в соцсети.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Фото: соцсети

Примечательно, ранее Светлана Малькова призналась, что раз в неделю вынуждена брать продукты из фуд-банка.

Напомним, в США Светлана Малькова перебралась из Словении в середине марта. О задумке многодетной мамы знал определенный круг лиц. В Штатах художница планировала открыть художественную школу и выйти замуж. Тем временем ее экс-супруг Роман Мальков считает, что Светлана угодила в секту.

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Анастасия МакееваАндрей МальковРоман МальковСветлана Малькова