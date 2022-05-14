«Близко к сердцу не надо принимать»: Соседов вступился за Повалий, от которой прилюдно отрекся родной сын

В День Победы украинская певица Таисия Повалий со многими другими звездами отметилась на сцене Кремлевского дворца. Примечательно, что артистка исполнила песню на родном языке. После этого на родине яркую блондинку буквально затравили, а собственный сын и вовсе прилюдно отрекся от нее.

Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал Таисию Повалий.

«Близко к сердцу принимать не надо. Я думаю, она не в первый раз с этим сталкивается — давно работает в России. Многим на Украине это не нравится. На это просто не надо обращать внимание. ..Мы же не знаем, какая ситуация. Я не думаю, что там какая-то война между матерью и сыном — такого просто не может быть. Может, какие-то родственники могли отвернуться, но сын… Я не верю в это!» — цитирует Соседова «Пятый канал».

Напомним, ранее Сергей Соседов раскритиковал покинувших Россию звезд.

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