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«Россия дала ему несусветные деньги»: Соседов раскритиковал Киркорова за поездку на «Евровидение»

По словам музыкального критика, поп-король принял глупое, аморальное и аполитическое решение.

«Россия дала ему несусветные деньги»: Соседов раскритиковал Киркорова за поездку на «Евровидение»
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказался о поп-короле российской эстрады Филиппе Киркорове, который отправился на «Евровидение» в качестве почетного гостя мероприятия.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Как заметил Соседов, Киркоров совершил глупое, аморальное и аполитическое решение. По его мнению, поп-король недальновиден. Россию на конкурсе оскорбляют, а Киркоров зачем-то туда едет. Недовольство людей, критикующих поп-короля в социальных сетях он прекрасно понимает, сообщает «Комсомольская правда».

«Россия дала ему все, в том числе и несусветные деньги. Ты должен на коленях стоять перед страной и перед зрителями, благодаря которым ты катаешься как сыр в масле. Миллиарды денег — это вовсе не индульгенция от всех грехов. И Филипп Киркоров должен об этом знать».

Сергей Соседов

Напомним, что Филипп Киркоров на «Евровидении» будет поддерживать Грецию. Музыкальный конкурс в этом году принимает итальянский Турин.

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