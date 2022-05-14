«Артист не может без песни»: Пригожин высказался о травле Повалий

На День Победы в Кремле выступила украинская исполнительница Таисия Повалий, которая спела на родном языке. За это на нее обрушились с критикой коллеги в Незалежной. Родной сын отрекся от нее публично.

Продюсер Иосифо Пригожин оценил происходящее с Таисией Повалий. Муж Валерии считает, что осуждать певицу, которая выступила в день памяти 9 Мая, не правильно.

«У артистов призвание петь для людей. Если вы не даете петь у себя в стране, они поют там, где им дают это делать — все просто. Артист не может без песни, и он поет для людей вне зависимости от вероисповедания и национальности. У артистов призвание петь и дарить людям радость», — рассказал, как думает, Пригожин «Пятому каналу».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!