Владимир Левкин готовит младшую дочь в актрисы

Экс-солист «На-На» рассказал, почему ему сейчас не до отпуска.

В Москве прошел премьерный показ детского фильма «Тайны амулета», и многие звезды пришли посмотреть его вместе с детьми. Владимир Левкин привел всю семью — рядом с ним и его женой по красной дорожке шли младшая дочь Ника и старшая (от первого брака музыканта) Виктория. Владимир Левкин признался журналистам «МК», что давно не был в отпуске.

«Сейчас не до отдыха совсем, потому что у меня юбилей: очень много подготовки, студийной работы. Концерт — это очень сложно. И хотя шахтеры работают сложнее, но чтобы сделать концерт, нужно не один месяц просидеть в студии и за компьютером».

Судя по всему, младшая дочь Левкина собирается стать актрисой. О ее успехах рассказала жена экс-солиста группы «На-На», Марина.

«Мало того, что мы посещаем театры, она еще участвует в театральных постановках, недавно Красную Шапочку играла. А еще мы готовим семейный альбом, где поют Ника, Вова».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.