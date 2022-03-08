Лидер «На-На» Владимир Левкин об украинских артистах: «У них лютая ненависть к россиянам»

Некоторые украинские артисты крайне негативно высказываются в адрес нашей страны в связи с событиями на Украине. При этом россияне недоумевают – они же столько лет работали в России, зарабатывали деньги, кормились… и вот так в итоге сказали «спасибо».

Лидер группы «На-На» Владимир Левкин заметил, что подобные певцы и актеры сидят в третьих странах и призывают нас «к свержению строя». Артист напомнил, что вообще-то у нас есть уголовная статья за это.

«Не думаю, что этих артистов принуждают их власти к подобным заявлениям. Принудить их могут только деньги и лютая ненависть к россиянам, которые вместе с украинцами переживают все, что там происходит с 2014 года. Молюсь, чтобы жертв было меньше» — заявил Левкин Teleprogramma.pro.

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