Папа светится от счастья: звезда «На-На» Владимир Левкин впервые за долгое время показал победившую рак дочь

Виктория смогла выздороветь и теперь сопровождает отца на мероприятиях.

Певец Владимир Левкин вышел в свет дочерью от первого брака Викторией. Девушка с 2019 года боролась за жизнь, когда ей поставили страшный диагноз «онкология». Виктория прошла курс химиотерапии, брилась налысо и очень похудела. Но болезнь удалось победить, и теперь она ничем не отличается от своих сверстниц.

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Как сейчас выглядит дочь, Левкин впервые за долгое время показал на кадрах с мероприятия, которое посетил вместе с наследницей и женой Мариной. На кадрах семья выглядит счастливой, а сам артист буквально светится.

«Вот еще в кино успели. Всем советуем успеть!» — сообщил артист.

К слову, Левкин сам в прошлом победил рак. Артист мужественно сражался с онкологией лимфатической системы и спустя 12 курсов «химии» смог выйти из схватки победителем.

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