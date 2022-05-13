«Там свой мир, свои порядки и законы»: Виктор Сухоруков покинул Театр имени Вахтангова

По словам актера, ему не хотелось бы работать с некоторыми людьми.

Актер Виктор Сухоруков заявил, что принял решение покинуть Театр имени Евгения Вахтангова.

«Я всегда был в этом театре приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы. Честно скажу, не хотел уходить, но к этому привели обстоятельства. Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту». Виктор Сухоруков

Как отметил Виктор Сухоруков, театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, из которого он ушел прошлым летом. По его словам, ему просто не хочется работать с некоторыми людьми, которые ставят себя выше всех. В частности, он назвал фамилию народного артиста Евгения Князева, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Виктор Сухоруков 12 лет прослужил в театре имени Моссовета. Он не смог сработать с новыми начальниками и принял решение забрать трудовую книжку.

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