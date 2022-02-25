«Ответственность — на худруке»: Грымов объяснил, почему Гармаш, Сухоруков и Домогаров ушли из театров

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов объяснил, почему такие звезды, как Сергей Гармаш, Виктор Сухоруков и Александр Домогаров уходят из своих культурных учреждений. Причем часто со скандалом.
По его словам, потери крайне невыгодны в первую очередь руководству. Приходится убирать из репертуаров по 5-8 спектаклей. При этом Грымов отметил, что необходимо в сложившейся ситуации все-таки находить общий язык.
«Для актера уход из театра — болезненное дело. Таким же он должен быть и для руководства театра. Важно ставить себя на место другого человека, попытаться его понять. Актеры и есть театр, а я должен быть для них надежной спиной. Вся ответственность за конфликты лежит на худруке. Если они возникают, значит, я как руководитель не создал должного уровня».
Напомним, что Сергей Гармаш покинул несколько лет назад театр «Современник». Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета. Скоро покинет стены этого же театра и Александр Домогаров. Все они не сработались с новыми худруками, сообщает МК.ru.
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