«Ответственность — на худруке»: Грымов объяснил, почему Гармаш, Сухоруков и Домогаров ушли из театров

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов объяснил, почему такие звезды, как Сергей Гармаш, Виктор Сухоруков и Александр Домогаров уходят из своих культурных учреждений. Причем часто со скандалом.

По его словам, потери крайне невыгодны в первую очередь руководству. Приходится убирать из репертуаров по 5-8 спектаклей. При этом Грымов отметил, что необходимо в сложившейся ситуации все-таки находить общий язык.

«Для актера уход из театра — болезненное дело. Таким же он должен быть и для руководства театра. Важно ставить себя на место другого человека, попытаться его понять. Актеры и есть театр, а я должен быть для них надежной спиной. Вся ответственность за конфликты лежит на худруке. Если они возникают, значит, я как руководитель не создал должного уровня». Юрий Грымов

больше по теме Юрий Грымов назвал систему присвоение званий народного и заслуженного артиста странной Режиссер считает, что творческие люди не должны сами хлопотать над получением официального признания.

Напомним, что Сергей Гармаш покинул несколько лет назад театр «Современник». Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета. Скоро покинет стены этого же театра и Александр Домогаров. Все они не сработались с новыми худруками, сообщает МК.ru.

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