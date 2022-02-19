«Совсем другой климат»: Талызина заявила, что Сухоруков не приживется в Театре имени Вахтангова

Как отметила актриса, ее коллега вполне может вернуться в Театр имени Моссовета.

Актриса Валентина Талызина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что актеру Виктору Сухорукову будет непросто прижиться в Театре имени Вахтангова, где он с недавних времен служит.

«Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета. Я не присутствовала при его разговоре с начальством. Знаю ситуацию, мне рассказали коллеги. Он очень хороший артист. Жалею, что ушел. Виктор прижился в нашем театре. Научился его уважать. Он умел похвалить другого артиста. И может он даже вернется еще к нам». Валентина Талызина

Как отметила Валентина Талызина, Виктору Сухорукову будет трудно прижиться в Театра Вахтангова. «Там совсем другой климат, отличающийся от нашего театра», — заявила она.

Напомним, что у Виктора Сухорукова возникло непонимание с новым руководством Театра имени Моссовета. Поговаривали, что причиной ухода стали проблемы с алкоголем у актера.

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