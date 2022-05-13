«Одни дочки? Слышен злорадный смех Махидевран?»: Мерьем Узерли щегольнула своими детьми

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» призналась, она поняла, что такое настоящая, безусловная любовь, только когда сама стала мамой.

Мерьем Узерли для многих поклонников так и осталась Хюррем султан. И все потому что роль славянской фаворитки султана Сулеймана самая яркая в фильмографии актрисы. Фанаты до сих пор припоминают подробности стычек Махидевран султан с Хюррем султан, считая, что актрисы едва ли поладили в обычной жизни. Но это совсем не так. Мерьем Узерли в одном из интервью призналась, что тепло относится к звездам «Великолепного века». Но видится с экс-партнерами по съемочной площадке не так часто. Зато Нур Феттахоглу находит время, чтобы повидаться с Сельмой Эргеч (Хатидже султан) и Джансу Дере (персиянка Фирузе хатун).

И если в сериале у Хюррем султан была только одна дочка Михримах султан и четверо сыновей — шехзаде Мехмет, шехзаде Селим, шехзаде Баязид и шехзаде Джихангир, — то у самой Мерьем — только дочки. Многие поклонники уверены, что Махидевран султан не преминула бы уколоть этим свою соперницу, окажись та в такой же ситуации без наследников.

«Одни дочки? Слышен злорадный смех Махидевран?», «Сразу вспомнился их диалог с Хюррем! «Сына, я рожу сына! У меня будет только мальчик», — говорила Махидевран, пытаясь задеть соперницу. «Ну да, говорила! А ты даже девочку больше родить не сможешь», — отвечала Хюррем. Зато у Мерьем только дочки! И она такая счастливая», — написали фолловеры.

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