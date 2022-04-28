Одна — Хюррем, а вторая — Фирузе! Почему Мерьем Узерли так и не подружилась с Джансу Дере

Теплых приятельских отношений между актрисами из сериала «Великолепный век» так и не сложилось.

Армия поклонников Мерьем Узерли с первого взгляда невзлюбила персиянку Фирузе, эту роль в сериале «Великолепный век» сыграла Джансу Дере. Часть телезрителей с замиранием сердца следила за тем, какие интриги против фаворитки султана Сулеймана плетет его любимая хасеки. Естественно, Хюррем султан не могла смириться с тем, что падишах увлекся другой наложницей. Прознав о том, что Фирузе тайно посещает покои султана, Хюррем бросает весь арсенал своих «орудий» на то, чтобы вытравить соперницу из дворца. И не иначе, как к змее, заползшей во дворец правителя Османской империи, хасеки султана Сулеймана к персиянке не относится.

Интересно, что такая нелюбовь двух ярких героинь «Великолепного века», возникшая между Хюррем султан и Фирузе хатун, сложилась и у актрис. Об этом можно судить по словам Джансу Дере. Когда в турецкой прессе бурно обсуждался момент с уходом Мерьем Узерли из сериала, а вернее сказать, ее бегства, продюсер «Великолепного века» Тимур Савджи обескуражил поклонников признанием о том, что актриса просилась назад на проект, но получила категоричный отказ.

Один из создателей сериала уточнил, что Мерьем так их подвела своими выкрутасами, что прощать ее они не стали, отдав роль возрастной Хюррем султан Вахиде Гердюм. Позже в СМИ также появился комментарий и от Джансу Дере, которая лаконично подметила, что уважает Тимура Савджи и согласна с любым его мнением.

А вот Сельма Эргеч (Хатидже султан. — Прим. ред.), как и Селим Байрактар (Сюмьбюль-ага), не были столь категоричны. Последний и вовсе заявил, что, если Мерьем и покинула проект, значит, на то у нее были причины. И осуждать кого бы то ни было, не зная истинных мотивов, он не будет.

Если вернуться к сюжету сериала «Великолепный век», то в пользу Хюррем говорит и то, что, скорее всего, Фирузе хатун, которая назвалась чужим именем, действительно могла быть простой шпионкой персидского шаха. Ведь когда фаворитку султана Сулеймана выслали из дворца, ее тут же перехватили персы. Они-то и раскрыли настоящее имя Фирузе.

Примечательно, что кроме самой Хюррем остальные обитатели гарема даже и предположить не могли, что фаворитка падишаха может служить персидской династии. А ведь все указывало именно на это. Посудите сами: Фирузе хатун часто посещала покои повелителя, живя во дворце не один год. И за это время она так и не подарила султану Сулейману детей. К чему стремились все наложницы повелителя.

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