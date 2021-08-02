Селим, Мустафа, Михримах и Баязид: Селен Озтюрк предстала на закулисном фото с экранными детьми султана Сулеймана

На личной страничке микроблога Селен Озтюрк, которая известна по роли Гюльфем хатун в турецком сериале «Великолепный век», поделилась с поклонниками преинтересным закулисным снимком. В кадре, но уже без дворцовых нарядов, тиар и кафтанов, позировали Нур Феттахоглу, она же Махидевран султан, и экранные дети султана Сулеймана: Михримах султан, шехзаде Мустафа, шехзаде Селим и шехзаде Баязид. Их сыграли, соответственно Пелин Карахан, Мехмет Гюнсюр, Энгин Озтюрк и Арас Булут Ийнемли. Все позировали в обычной одежде, что стало для поклонников неожиданным. Видеть звезд «Великолепного века» вместе, да еще и в толстовках, футболках и джинсах — совсем непривычно.

«Ну наконец-то! Махидевран султан и ее любимый шехзаде Мустафа», «Ого! Это же Гюльфем хатун с Махидевран султан и детьми султана Сулеймана», «Так непривычно их видеть без роскошных султанских кафтанов и драгоценностей», «Такие все классные, улыбчивые и веселые», «Вот и «погибший» шехзаде Мустафа воссоединился со своей Валиде, правда, уже в реальной жизни, а не в сериале», «Михримах, как лучистое солнышко с братьями-шехзаде», — написали фолловеры.

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