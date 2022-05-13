«Честная, в отличие от какой-то Светланы»: пасынок Макеевой и слышать не хочет о родной маме, называя ее по имени

Андрей Мальков живет с отцом и актрисой в Москве.

Весной прошлого года старший сын Романа Малькова, который теперь является мужем актрисы Анастасии Макеевой, — Андрей Мальков перебрался из Словении в Москву. Он живет с отцом и мачехой в столичной квартире, а недавно начал строить отношения.

Накануне Андрей опубликовал в своих соцсетях кадры фотосессии со своей возлюбленной Ульяной. Некоторые пользователи Сети решили, что она очень похожа на его маму – Светлану Малькову. Андрей тут же поспешил опровергнуть это в комментариях.

«Вообще не похожа. Уля самая красивая, добрая, всегда рядом, всегда поможет, поддержит, честная, в отличие от какой-то свИтланы. Еще много примеров могу привести вам, но мне лень», — написал Мальков.

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Напомним, тем временем Светлана Малькова призналась, что в США, куда она с тремя детьми перебралась в середине марта, им приходится жить на ферме и брать продукты в фуд-банке.

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