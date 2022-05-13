Восхищению нет предела: 82-летний Виторган в белых плавках изумил публику

Артист с семьей отдыхает в Турции.

В начале мая Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик и дочками Кларой и Этель уехал в Турцию. Семья остановилась в элитном отеле. Накануне актер решил вспомнить былое и признался, что в молодости занимался водным поло. Полученные в юности навыки он продемонстрировал в бассейне.

Нарядившись в белые плавки Виторган бойко рассекал водные просторы. Фолловеры восхитились мастерству и сноровке 82-летнего артиста.

«Не помню год… Когда то был чемпионом Российской Федерации среди юношей по водному поло…», — написал Виторган.

Напомним, ранее Ирина Млодик заявила, что в Турции они находятся как туристы и обязательно вернутся в Россию.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.