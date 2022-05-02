«Отдыхаем»: Ирина Млодик сообщила, в какой стране находится сейчас с дочками Эммануила Виторгана

Звездное семейство вновь покинуло Россию, отправившись погреться на солнышке в Турции.

Жена известного артиста Эммануила Виторгана Ирина Млодик поделилась в микроблоге видео с участием дочерей Этель и Клары.

Старшая из девочек, Этель, лежит на шезлонге, а ее младшая сестра Клара поет колыбельную. Мама за кадром подсказывает слова.

Ирина Млодик не стала скрывать, что ее семья находится не в России. Публикацию она сопроводила геотегом. Дочерей Млодик и Виторган вывезли в Турцию, принимать солнечные ванны.

«Отдыхаем. Сразу хотим сообщить, чтобы не получилось, как с поездкой в Юрмалу 23 февраля. Чтобы некоторые наши подписчики не нервничали, да и журналисты не переживали… Поехали с детками погреться на солнышко! Вот времена настали», — на всякий случай уточнила Ирина Млодик.

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