Ивана Урганта заметили на заправке в Финляндии

Про Ивана Урганта в последнее время не говорит только ленивый. В Сети постоянно ходят слухи, что телеведущий решил уехать из России и его шоу на Первом канале закрывают. Однако эти сплетни официально не подтверждаются, а сам актер ситуацию не комментирует.

Между тем, очевидцы сообщили РБК, что заметили Урганта на заправке в Финляндии, на трассе Хельсинки – Хамина. Телеведущий якобы направлялся в сторону российской границы.

Иван ведет себя сдержанно, в отличие от коллеги Максима Галкина, который в последнее время нелицеприятно высказывается в адрес России. Юморист переехал в Израиль и шлет оттуда гневные сообщения.

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