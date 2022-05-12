«Дожили»: Оскар Кучера высказался о возможном заведении уголовного дела на Максима Галкина

Актер Оскар Кучера в «Телеграм» высказался о возможном в скором времени заведении уголовного дела на телеведущего Максима Галкина.
«По факту антироссийских высказываний Максима Галкина силовики РФ проводят доследственную проверку. Не исключено, что она может завершиться возбуждением в отношении юмориста уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Дожили».
Напомним, что Максим Галкин со своей семьей уже третий месяц находится в Израиле. При этом в родную страну он возвращаться не спешит.
Ранее Максим Галкин в соцсетях сделал несколько громких и крайне противоречивых высказываний. После этого и пошли разговоры о возможном заведении против него уголовного дела.
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