Маргарита Симоньян сделала заявление в отношении Ивана Урганта

В четверг, 12 мая, стало известно, что программу «Вечерний Ургант» могут закрыть. Сообщила об этом светская львица Ксения Собчак. Однако на Первом канале поспешили информацию опровергнуть, заявив, что все это «чушь собачья».

Знаменитая журналистка Маргарита Симоньян тоже поспешила высказаться в отношении Ивана Урганта. По ее словам, Ургант вернется.

«Нет никаких сомнений, что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело несмотря на это знание — отдельное изысканное и слегка мазохистское удовольствие», — загадочно написала Симоньян в своем Telegram-канале.

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