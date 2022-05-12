Долина вместе с Дюжевым пришла к мемориалу «Жертвам фашизма» в Донбассе

Артисты приехали в Донецк. Они возложили цветы и поклонились тем, кто защитил Отечество и мирных граждан ценой собственной жизни.

Из-за ситуации на Украине было введено много санкций против России. А отечественные артисты уже попали в черные списки в некоторых странах. Так Филиппу Киркорову, а также Владимиру Винокуру, Евгению Петросяну и Ирине Винер-Усмановой запретили въезжать в Латвию. Однако недавно состоялись праздники.

В честь Дня победы Григорий Лепс и другие певцы приехали в Луганск, где выступили в больнице перед медиками и пострадавшими военными.

Потом Лепс отправился в Донецк. В День ДНР он приехал поздравить освобожденный народ, ветеранов и также посетил госпиталь. Оказались на Донбассе и Лариса Долина с Дмитрием Дюжевым.

Они направились к мемориалу «Памяти жертвам фашизма». Артисты возложили цветы и поклонились тем, кто защитил Отечество и мирных граждан ценой собственной жизни.

Лариса Александровна была в длинном платье темно-синего цвета и ветровке, а Дюжев облачился в черный костюм. Они молча несколько минут стояли у памятника.

Позже они встретились с Лепсом уже в концертном зале, чтобы выступить вместе. Сначала они исполнили гимн России, а после представили программу из лучших хитов. Артисты отметили, что приехали поддержать людей и отвлечь от тяжелых будней. Они не только поддержали их теплыми словами, но и подарками.

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