Григорий Лепс, группа «Земляне» и другие артисты выступили в Луганске

«Русское Радио» организовало в больнице яркий праздничный концерт с участием звезд российской эстрады в честь Дня Победы.

В этом году вновь прошел праздничный парад 9 мая в Москве. Также многие артисты приняли участие в акции «Бессмертный полк». А вот 11 мая звезды приехали в Луганск.

Они решили поддержать дух местных жителей, военных и порадовать их своими песнями. Концерт в честь Дня Победы организовало «Русское Радио». Выступления прошли в клинической больнице, где лежат военные. Также концертом насладились медики, которые спасают жизни людей.

Ведущими мероприятия стали Елена Север и ЮрКисс. А вот пели для публики Григорий Лепс, группа «Земляне», Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа «Русские», группа СПБ.

Они исполнили хиты, а также сказали много теплых пожеланий. Их целью стало поддержание боевого духа солдат, которые проходят лечение. Также они поблагодарили врачей и медсестер за их труд.

«На артистах лежит огромная ответственность — они становятся примером для миллионов поклонников. Для нас главная миссия — поддержать тех, кто сейчас особенно нуждается в этом. Своим примером показать, как важно быть сегодня со своей страной и со своим народом», — подчеркнули солисты группы «Земляне». «Для нас большая честь — выступить перед военными, которые, рискуя своими жизнями, отстаивают мир и безопасность в регионе. Подарить им веру в лучшее словами музыки», — сказала Елена Север.

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