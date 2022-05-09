66-летняя Долина в мерцающем платье в пол с пайетками предстала на праздничном концерте

Лариса Долина является известной певицей. Многие любят ее за хит «Погода в доме», но она за свою карьеру смогла стать одной из лучших джазовых исполнительниц. Она также много лет преподает в вузе.

В свои 66 лет артистка может похвастаться не только богатым репертуаром, но и моложавым видом. Более того, она похудела больше чем на 20 килограммов и сменила гардероб. Многие коллеги восхищаются тем, как выглядит звезда.

В последнее время Долина успевала не только работать. Она ездила в гости к друзьям и порой представала без макияжа. А вот 9 мая певица приняла участие в концерте, приуроченного ко Дню победы.

На сцене она появилась в мерцающем платье в пол с пайетками. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Лариса Александровна дополнила образ каблуками и ожерельем. Она сделала макияж с акцентом на губы и пышную укладку.

Звезда исполнила знаменитую песню «Катюша» с военным хором. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие ее осыпали комплиментами.

«Ну просто роскошная», «Какая вы сногсшибательная», «Выглядите изумительно», «Это так пронзительно, мурашки бегут», «Какой наряд! Женщина-праздник», «Долина всегда восхищает своей красотой», «Лучшее исполнение этой песни», «Наряд прям ослепляющий», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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