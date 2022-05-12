«Она в раю»: оскандалившийся Олег Тиньков заступился за сбежавшую из России Чулпан Хаматову

Недавно Олег Тиньков громко заявил о себе. Бизнесмен признался, что больше не хочет жить и работать в России, продал свой бизнес и уехал за границу. Накануне он поддержал ранее сбежавшую в Латвию Чулпан Хаматову.

«Тут даже двух мнений быть не может. Она просто, вот вдумайтесь… Я еще борюсь за свою карму, а ее карма уже все… Она уже в раю, она ангел. Десятки тысяч детей в России сейчас не умирают благодаря одной женщине», — заявил Тиньков в интервью Юрию Дудю (признан лицом, выполняющим функции иностранного агента).

Напомним, еще в марте Чулпан Хаматова уехала в Латвию, где у нее есть дом в элитном поселке близ Риги. После она давала несколько интервью, где нелестно высказывалась в адрес России.

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