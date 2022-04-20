Два рецепта приготовления капрезе
Видео
Создает первое впечатление о доме: 10 ненужных вещей в прихожей
Видео

«Предлагаю переименовать банк»: Николай Басков потребовал лишить гражданства Олега Тинькова

По словам музыканта, новое название финансового учреждения должно звучать как «Z банк».

«Предлагаю переименовать банк»: Николай Басков потребовал лишить гражданства Олега Тинькова
Николай Басков. Фото: Global Look Press

Музыкант Николай Басков в «Телеграме» раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова, который негативно высказался о россиянах, оскорбив их.

Олег Тиньков с женой
Олег Тиньков с женой. Фото: Global Look Press

«Предлагаю переименовать «Тинькофф банк» в «Z банк» и лишить его российского гражданства».

Николай Басков

Ранее Олег Тиньков раскритиковал тех россиян, кто поддерживает власти в связи с событиями на Украине. При этом бизнесмен не стал стесняться в выражениях.

Заметим, что сам Олег Тиньков уже давно живет за рубежом. При этом он не состоит в совете директоров финансовой организации. Предприниматель уже несколько лет не принимает ключевые решения в компании группы «Тинькофф».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Николай БасковНовости googleОлег ТиньковТинькофф банкУкраина