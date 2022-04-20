«Предлагаю переименовать банк»: Николай Басков потребовал лишить гражданства Олега Тинькова

По словам музыканта, новое название финансового учреждения должно звучать как «Z банк».

Музыкант Николай Басков в «Телеграме» раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова, который негативно высказался о россиянах, оскорбив их.

«Предлагаю переименовать «Тинькофф банк» в «Z банк» и лишить его российского гражданства». Николай Басков

Ранее Олег Тиньков раскритиковал тех россиян, кто поддерживает власти в связи с событиями на Украине. При этом бизнесмен не стал стесняться в выражениях.

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Заметим, что сам Олег Тиньков уже давно живет за рубежом. При этом он не состоит в совете директоров финансовой организации. Предприниматель уже несколько лет не принимает ключевые решения в компании группы «Тинькофф».

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