«Предлагаю переименовать банк»: Николай Басков потребовал лишить гражданства Олега Тинькова

Музыкант Николай Басков в «Телеграме» раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова, который негативно высказался о россиянах, оскорбив их.
«Предлагаю переименовать «Тинькофф банк» в «Z банк» и лишить его российского гражданства».
Ранее Олег Тиньков раскритиковал тех россиян, кто поддерживает власти в связи с событиями на Украине. При этом бизнесмен не стал стесняться в выражениях.
Заметим, что сам Олег Тиньков уже давно живет за рубежом. При этом он не состоит в совете директоров финансовой организации. Предприниматель уже несколько лет не принимает ключевые решения в компании группы «Тинькофф».
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