В самом центре Москвы: что стало с элитной квартирой Пугачевой

Пятикомнатные апартаменты Примадонне подарил бывший зять много лет назад.

В собственности у Аллы Пугачевой есть квартира в самом центре Москвы. Пятикомнатные апартаменты с видом на Храм Христа Спасителя много лет назад ей подарил бывший зять Руслан Байсаров.

По словам знакомых Аллы Борисовны, в данное время в квартире никто не живет, она закрыта. Примадонна якобы решила сделать своеобразный запас на будущее для своих детей Лизы и Гарри. Об этом пишет «Пятый канал».

Напомним, накануне стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин могут перебраться из Израиля в Прибалтику. Еще в 2019-м году они обзавелись квартирой в Юрмале. Пока семья остается в Кесарии, куда уехала в начале марта.

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