«Позаботились заранее»: Пугачева и Галкин могут перебраться в Юрмалу, где обзавелись недвижимостью

Речь о покупке квартиры в Латвии шла еще в 2019 году.

С тех пор как Алла Пугачева и Максим Галкин перебрались в Израиль, прошло два месяца. В начале марта звездная семья спешно собрала чемоданы и поспешила в аэропорт, откуда частным бортом добралась до Кесарии.

По слухам, в небольшом городке супруги арендуют виллу за которую платят миллион рублей в месяц. Примадонна якобы уже нашла детям школу, а шоумен вовсю готовится к выступлениям перед местной аудиторией. Концерты запланированы на начало лета.

Накануне стало известно, что из Израиля Алла Борисовна с Максимом могут переехать в Прибалтику, где, собственно, и пустят корни. Еще в 2019 году супруги обзавелись роскошной квартирой в Юрмале. Покупка обошлась звездной паре в 400 тысяч евро. Апартаменты площадью более 100 квадратов находятся в доме на проспекте Дзинтари. Об этом сообщал «Sputnik Латвия».

К слову, согласно латвийскому законодательству, с 2014-го вид на жительство могут получить все, кто приобретет недвижимость стоимостью более 250 тысяч евро.

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