Надевала тот же наряд 8 лет назад! Кейт Миддлтон в платье-пальто Michael Kors наглядно показала, как экономит

Подданные давно восхищаются бережливостью Кейт Миддлтон. В прессе не раз воспевали экономность герцогини Кембриджской, которая в пору своей беременности даже перешила пуговицы на старом любимом пальто, чтобы не покупать себе обновок. Так, растущий животик не помешал невестке Елизаветы II щеголять на публике в наряде, который она купила еще до декрета.

А 10 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились к собору Манчестера. На светском мероприятии герцогиня Кембриджская снова удивила публику, выбрав наряд, который, можно сказать «пылился в сундуке» аж 8 лет. Так что расточительной жену принца Уильяма никто не назовет. Невестка покойной леди Дианы покрасовалась в платье-пальто Michael Kors, которое впервые надевала в далеком 2014 году. Миддлтон дополнила свой аутфит серьгами в виде пчелы — это символ Манчестера, пишет Grazia.

Образ герцогини Миддлтон отличался простотой и лаконичностью — без лишних деталей и навязчивых аксессуаров. Выглядела жена принца Уильяма сдержанно, но элегантно.

Так, аутфит герцогини Кембриджской дополнили туфли-лодочки на шпильке. Таким образом, жена принца Уильяма эффектно подчеркнула достоинства фигуры. Кто бы мог подумать, что у невестки Елизаветы II есть трое детей — она очень стройная.

больше по теме Кейт Миддлтон в блейзере Reiss дороже 27 тысяч рублей сопроводила принца Уильяма на деловую встречу Герцогиня Кембриджская появилась на публике в элегантном аутфите.

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