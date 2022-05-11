«Скажет ли спасибо Бураку за такое фото?»: Озчивит подловил женушку-турчанку с умытым лицом и кругами под глазами

Актер из сериала «Черная любовь» показал, как выглядит Фахрийе Эвджен на самом деле.

Бурак Озчивит в Stories микроблога поделился редким пляжным снимком, запечатлев турчанку-жену с трехлетним сынишкой Караном. Мальчуган залез к маме на коленки, а возлюбленная актера из сериала «Основание Осман» нежно обняла сына, прижав его к себе. При этом Бурак подловил свою вторую половинку без макияжа, как говорится, с умытым лицом. Снимок с Фахрийе Эвджен на пляже вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

Одни подметили, что и без косметики в естественном виде актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» привлекательна и хороша собой. Другие высмеяли Бурака, заверив, что тот обязательно «получит» нагоняй от возлюбленной за то, что показал ее не в самом удачном ракурсе — так, что темные круги под глазами были видны с землистым оттенком лица.

«Скажет ли спасибо Бураку за такое фото?», «Даст нагоняй! Вот подстава-то», «А мне так больше нравится, милее стала», «Самая обычная девушка на пляже, когда без грима и прически», «Ну прямо как на селе», «Вот и вся красота, смылась вместе с макияжем», «Как по мне, то приятная внешность», — пишут фолловеры.

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