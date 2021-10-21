«Сама еще молода, а сыграла старушку!»: как на самом деле выглядит Дидем Балчин из сериала «Основание Осман»

В свои 39 лет Дидем Балчин с легкостью перевоплотилась в старушку, как того требовал сценарий турецкого сериала «Основание Осман». Так, красавица-актриса всего на три года старше Бурака Озчивита, он играл тюрка Османа Гази, положившего начало османской империи. Именно его славного потомка султана Сулеймана в истории назову Великолепным.

Примечательно, что Дидем Балчин предстала в сериале в роли Сельджан хатун. Она стала для молодого Османа главной опорой и защитой, именно ее будущий бей считал своей мамой. По задумке сценаристов, в новом проекте с Бураком Озчивитом, который сыграл взрослого Османа Гази, Дидем предстает уже древней старушкой. А жены новоявленного бея стойбища Кайи уважительно называют ее мама Сельджан.

Однако на самом деле старушку Сельджан сыграла молодая и привлекательная Дидем Балчин. С помощью грима актрису состарили так, что она мастерски перевоплотилась в увядшую женщину. Дидем пришлось изменить даже походку, чуть сгорбившись. На лице актрисы появились глубокие борозды морщин. Без следа макияжа Балчин просто не узнать.

В обычной жизни Дидем просто красавица с яркими болотно-зелеными глазами. «Такая и султаншу могла бы сыграть», «Вот кого на роль Хюррем надо было брать! Женщина — огонь!», «Вот это султанский взгляд! Любого опалить своим огнем», «Так мастерски сыграла Сельджан хатун», «Самое умелое перевоплощение», «Сама еще молода, а сыграла старушку», «Любимая Сельджан хатун! Даже не узнать», «Вот вам и старушка», — пишут фолловеры.

К слову, в турецком сериале «Основание Осман» сыграли и другие популярные актеры, которых мы помним по проекту «Великолепный век. Империя Кесем». Так, к примеру, вместе с Бураком Озчивитом в новой исторической ленте также снялись: Йийит Учан (он играл шехзаде Баязида, а теперь предстал в роли война Борана), Чагры Шенсой (В «Империи Кесем» — Хюсейн паша, а в «Основании Осман» — монгол Джеркутай) и Альма Терзич (сначала играла Эстер хатун, помощницу Валиде Кесем султан, а потом принцессу Софию).

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