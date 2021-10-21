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«Сама еще молода, а сыграла старушку!»: как на самом деле выглядит Дидем Балчин из сериала «Основание Осман»

Турецкая актриса воплотила на экране образ Сельджан хатун.

«Сама еще молода, а сыграла старушку!»: как на самом деле выглядит Дидем Балчин из сериала «Основание Осман»
Дидем Балчин. Фото: кадр из сериала "Основание Осман", Instagram.com/didembalcin

В свои 39 лет Дидем Балчин с легкостью перевоплотилась в старушку, как того требовал сценарий турецкого сериала «Основание Осман». Так, красавица-актриса всего на три года старше Бурака Озчивита, он играл тюрка Османа Гази, положившего начало османской империи. Именно его славного потомка султана Сулеймана в истории назову Великолепным.

Примечательно, что Дидем Балчин предстала в сериале в роли Сельджан хатун. Она стала для молодого Османа главной опорой и защитой, именно ее будущий бей считал своей мамой. По задумке сценаристов, в новом проекте с Бураком Озчивитом, который сыграл взрослого Османа Гази, Дидем предстает уже древней старушкой. А жены новоявленного бея стойбища Кайи уважительно называют ее мама Сельджан.

Однако на самом деле старушку Сельджан сыграла молодая и привлекательная Дидем Балчин. С помощью грима актрису состарили так, что она мастерски перевоплотилась в увядшую женщину. Дидем пришлось изменить даже походку, чуть сгорбившись. На лице актрисы появились глубокие борозды морщин. Без следа макияжа Балчин просто не узнать.

Звезда сериала "Основание Осман" Дидем Балчин
Дидем Балчин в роли Сельджан хатун. Фото: кадр из сериала «Основание Осман»

В обычной жизни Дидем просто красавица с яркими болотно-зелеными глазами. «Такая и султаншу могла бы сыграть», «Вот кого на роль Хюррем надо было брать! Женщина — огонь!», «Вот это султанский взгляд! Любого опалить своим огнем», «Так мастерски сыграла Сельджан хатун», «Самое умелое перевоплощение», «Сама еще молода, а сыграла старушку», «Любимая Сельджан хатун! Даже не узнать», «Вот вам и старушка», — пишут фолловеры.

Звезда сериала "Основание Осман" Дидем Балчин
В обычной жизни Дидем Балчин выглядит совсем по другому. Она молодая и привлекательная женщина, совсем не та старушка, которую поклонники видят в сериале. Фото: Instagram.com/didembalcin

К слову, в турецком сериале «Основание Осман» сыграли и другие популярные актеры, которых мы помним по проекту «Великолепный век. Империя Кесем». Так, к примеру, вместе с Бураком Озчивитом в новой исторической ленте также снялись: Йийит Учан (он играл шехзаде Баязида, а теперь предстал в роли война Борана), Чагры Шенсой (В «Империи Кесем» — Хюсейн паша, а в «Основании Осман» — монгол Джеркутай) и Альма Терзич (сначала играла Эстер хатун, помощницу Валиде Кесем султан, а потом принцессу Софию).

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Бурак ОзчивитДидем БалчинЙийит УчанНовости googleтурецкий сериал "Основание Осман"