Поет для отца с карамелькой в руках: Бурак Озчивит показал таланты сына на фоне бардака в гостиной

Сын Бурака Озчивита растет очень артистичным. Малыш даже спел для отца, как говорится, а капелла, без музыкального сопровождения. При этом Каран наматывал на пальчик серебряную цепочку с подвеской-молитвой, которая висела у Бурака на шее.

Видимо, так малыш пытался скрыть свое волнение. Одной ручкой Каран играл с цепочкой, а в другой — держал карамельку. Таким же сладким угощением полакомился и Озчивит. Сын Фахрийе Эвджен тонюсеньким голоском пел песенку, а Бурак мотал головой в такт мелодии, заслушиваясь таким органичным исполнением. Ну а когда Каран перестал петь, тут же послышались аплодисменты и овации. Кажется, в гостях у Барака собрались близкие и друзья.

В кадр также попал и беспорядок в гостиной. Вся игровая зона была усыпана игрушками, которые Каран успел разбросать, а вот собрать не смог. Но разве можно за это отчитывать такого талантливого паренька.

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