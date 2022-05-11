Солнце, пляж и лазурный берег! Загитова в эффектном мини-платье на велосипеде объехала элитный курорт

Олимпийская чемпионка с шиком отдыхает на Мальдивах.

Алина Загитова поделилась свежими кадрами, показав в каком райском месте она оказалась. Вокруг только песчаный берег, чистейший пляж, экзотическая природа, лазурный берег и приветливое солнце. Подопечная Этери Тутберидзе сменила свой ледовый образ на летний, примерив мини-платье оттенка скошенной весенней травы.

Вместо коньков — розовые шлепки. Алина летела на велосипеде, осматривая достопримечательности элитного курорта. Длинные волосы олимпийской чемпионки развевались на ветру, но это спортсменку совершенно не смущало.

Кстати, до этого фигуристка успела побывать в Узбекистане. А сейчас королева льда, так Алину прозвали ее поклонники, отдыхает на Мальдивах.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова поделилась редким снимком с мамой. Как выглядит Лейсан Загитова? Все подробности в нашем материале.

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