Моложавая блондинка со стройной фигурой! Как выглядит красавица-мама Алины Загитовой — Лейсан

Из дочери вместе с тренером Этери Тутберидзе родители фигуристки вырастили Олимпийскую чемпионку, которой гордится вся страна.

Второй мамой Алины Загитовой, можно сказать, по праву стала Этери Тутберидзе. Именно она привела вчерашнюю юниорку к олимпийскому золоту в Пхенчхане. Спортсменка обошла свою главную соперницу Евгению Медведеву, которой досталось серебро Олимпиады, став одной из самых титулованных фигуристок-одиночниц.

Однако вскоре после своего триумфа Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Близкие фигуристку полностью поддержали. Кстати, олимпийская чемпионка в паре с Алексеем Ягудиным вела проект «Ледниковый период» на Первом канале. А ее вечная соперница Евгения Медведева на этот раз стала участницей шоу вместе с тиктокером Даней Милохиным.

О своей личной жизни Алина распространяется крайне редко. Правда, не так давно фигуристка делилась семейными кадрами, побывав в гостях у бабушки и дедушки. Живут родственники олимпийской чемпионки скромно, но в достатке. Несмотря на свою звездность, близких фигуристка не забывает, часто проведывает родных.

Также Загитова делилась памятным снимком с мамой Ляйсан по случаю ее дня рождения. Это фото было сделано еще зимой. Алина показала маму-именинницу в белоснежных брюках, розовом пуховике-дутике и валенках. Лейсан Загитова может похвастаться моложавой внешностью. Она словно старшая сестра своей взрослой дочери. И если у фигуристки темные волосы, то ее мама — яркая блондинка. Кстати, Лейсан сохранила стройную фигуру — вот, какие гены достались Алине.

«Мама-то озорница!», «Словно две сестрички, ну кто скажет, что это мама и дочка», «У Алины мама просто красавица», «Блондинка? Классно!», «Стройная, молодая, ухоженная — приятно взглянуть», «Веселятся-то в снегу», «Веселые девчонки, молодцы», — пишут фолловеры.

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