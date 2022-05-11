Точно с Гарика списали: Асмус выгуляла на природе дочку Настю точь-в-точь похожую на Харламова

Сам шоумен не раз шутил о том, что дочка унаследовала его чувство юмора.

Кристина Асмус не скрывает: дети — это самое главное в жизни. Оказывается, помимо родной дочери Насти, у актрисы из фильма «Текст» есть крестный сын Тимка. На свежих снимках в личном микроблоге экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова показала свежие снимки, на которых запечатлела самых близких для нее людей.

«Роли, проекты, премии, большие гонорары — это прекрасно, но ничто из этого не заменит эмоции, которые я испытываю рядом с близкими», — заверила актриса.

Весь уикенд Кристина провела на свежем воздухе с детьми. Такой веселой компанией они отпраздновали день рождения крестника актрисы. Ну а поклонники Асмус обратили внимание на то, как дочка актрисы стала похожа на Гарика Харламова. Они просто одно лицо. Настя точь-в-точь как ее папа-КВНщик. Та же форма губ, выражение глаз, упрямый подбородок.

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