«Жалко, что ее брак с Гариком распался»: Васильев объяснил, почему такие, как Асмус, нравятся мужчинам

Историк моды считает, что такой типаж, как у звезды фильма «Текст», весьма привлекателен.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей светской колонке разобрал стиль и звездный гардероб актрисы из фильма «Текст». Так, историк моды дал понять, что Кристина Асмус относится к тем артисткам, что отличаются миниатюрной фигурой: складкой, стройной, точеной. Ей есть чем гордится! В большинстве случаев, как заметил искусствовед, Кристина старается подчеркнуть свои достоинства — она выбирает платья с акцентом на талии. Асмус любит выходить в свет в приталенных вещах. Видно, что она хочет быть в центре внимания.

«Лично мне она очень импонирует. У актрисы обаятельная улыбка, красивая внешность, хороший гардероб с тягой к минимализму. При этом нет какого-то определенного стиля в одежде. Но все, что она носит, ей идет. Я вижу, Асмус не сторонница бус, каких-то тяжелых серег, массивных украшений. Она любит простые формы. Жалко, что ее брак с Гариком Харламовым распался. Но, увы, в артистическом мире так часты разводы», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил, что Кристина — очаровательная девушка с кукольным типом. С ее шармом и женственностью, как считает Васильев, в одиночестве актриса уж точно не останется.

«Такие девушки пользуются популярностью у мужчин. Представителям сильного пола нравятся барышни, которых надо защищать и носить на руках», — отметил искусствовед.

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