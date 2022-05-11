Зрители ждут: у Галкина на осень запланирован концерт в Казани

В конце февраля Максим Галкин высказался обо всем происходящем в Сети, а уже в начале марта спешно уехал с женой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль. Между тем его выступления, например, в Архангельске было отменено. Но на шоу в Казани, которое должно было состоятся в марте, но теперь перенесено на сентябрь, билеты пока никто не сдавал.

Сам юморист эту информацию никак не комментирует. А вот в компании «Интерфест», которая занималась гастролями Галкина, еще некоторое время назад отметили о переносе концертов.

«Нам просто посоветовали перенести. Но слушайте, мы же все люди, и я как организатор плохо себе представляю, что осенью его концерты могли бы состояться в данной повестке дня», — цитирует представителей «Интерфеста» «Собеседник».

Напомним, на начало лета Максим Галкин запланирован серию концертов Израиле. Билеты уже все распроданы.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.